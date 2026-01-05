New York: giornata negativa in Borsa per Coterra Energy

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale
, che tratta in perdita del 4,72% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Coterra Energy
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Coterra Energy
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,36 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)