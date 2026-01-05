Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: giornata negativa in Borsa per Coterra Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che tratta in perdita del 4,72% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Coterra Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Coterra Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,36 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 28,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
