New York: nuovo spunto rialzista per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca d'affari americana
, che tratta in utile del 3,25% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Goldman Sachs
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a +0,51% dell'indice americano
).
Le implicazioni di breve periodo di Goldman Sachs
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 956,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 922,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 990,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)