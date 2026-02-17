New York: giornata depressa per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra
, che presenta una flessione dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Caterpillar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,27%, rispetto a -1,62% dell'indice americano
).
Le implicazioni di breve periodo di Caterpillar
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 770 USD. Possibile una discesa fino al bottom 752,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 787,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)