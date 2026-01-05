New York: si concentrano le vendite su Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica
, che tratta con una perdita del 2,49%.
La tendenza ad una settimana di Amgen
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della compagnia farmaceutica statunitense
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 316,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 324,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 313,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)