Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: si concentrano le vendite su Amgen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,49%.

La tendenza ad una settimana di Amgen è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della compagnia farmaceutica statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 316,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 324,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 313,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
