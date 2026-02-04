Milano 16:49
46.865 +0,96%
Nasdaq 16:49
25.063 -1,09%
Dow Jones 16:49
49.594 +0,72%
Londra 16:49
10.446 +1,27%
Francoforte 16:47
24.680 -0,41%

New York: nuovo spunto rialzista per Amgen

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Amgen
(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica, che lievita del 3,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amgen, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della compagnia farmaceutica statunitense. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 356,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 344,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 337,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```