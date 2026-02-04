New York: nuovo spunto rialzista per Amgen

(Teleborsa) - Scambia in profit la società farmaceutica
, che lievita del 3,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amgen
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della compagnia farmaceutica statunitense
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 356,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 344,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 337,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)