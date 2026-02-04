New York: nuovo spunto rialzista per Amgen

società farmaceutica

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,57%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 356,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 344,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 337,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)