Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER Banca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito emiliano
, che avanza bene dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che BPER Banca
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,61%, rispetto a +3,19% del principale indice della Borsa di Milano
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,36. L'equilibrata forza rialzista della Banca emiliana
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)