Milano 16:48
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:48
25.461 -1,08%
Dow Jones 16:48
49.440 +0,07%
Londra 16:48
10.300 -0,40%
Francoforte 16:48
24.783 -0,06%

Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER Banca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito emiliano, che avanza bene dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER Banca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,61%, rispetto a +3,19% del principale indice della Borsa di Milano).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 12,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,36. L'equilibrata forza rialzista della Banca emiliana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 12,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
