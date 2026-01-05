Milano 15:13
45.687 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:13
9.980 +0,29%
Francoforte 15:13
24.752 +0,86%

PLATINUM del 4/01/2026

Finanza
PLATINUM del 4/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 gennaio

Seduta in ribasso per il metallo bianco-argenteo, che porta a casa un decremento dell'1,07%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2.223,2. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2.047,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1.963,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```