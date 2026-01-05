Rheinmetall, nuovo ordine di munizioni dall'esercito tedesco

(Teleborsa) - Il produttore di armi Rheinmetall
ha fatto sapere che l'esercito tedesco ha esteso un ordine di munizioni per i suoi veicoli da combattimento Puma
, un'estensione contrattuale del valore di centinaia di milioni di euro.
L'iniziativa estende un ordine effettuato a dicembre 2022 per cartucce per i Puma delle forze armate tedesche. Il contratto è ora valido fino al 2029
. Il nuovo ordine ammonta a diverse centinaia di milioni di euro, ha affermato l'azienda.
L'estensione arriva dopo che il mese scorso l'esercito tedesco ha ordinato 200 nuovi Puma
al suo produttore, una joint venture tra Rheinmetall e il gruppo di difesa KNDS