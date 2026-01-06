Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess

compagnia chimica tedesca

Germany MDAX

Lanxess

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 3,95%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,34 Euro e primo supporto individuato a 16,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,2.