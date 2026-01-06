Milano 14:42
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:42
10.110 +1,05%
Francoforte 14:41
24.948 +0,32%

Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca, che soffre con un calo del 3,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,34 Euro e primo supporto individuato a 16,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```