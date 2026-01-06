Francoforte: i venditori si accaniscono su Lanxess

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca
, che soffre con un calo del 3,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lanxess
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,34 Euro e primo supporto individuato a 16,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)