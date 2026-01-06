Francoforte: nuovo spunto rialzista per TUI

(Teleborsa) - Bene TUI
, con un rialzo del 2,14%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di TUI
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9,27 Euro. Primo supporto visto a 9,04. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,895.
