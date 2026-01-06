Milano 14:44
46.000 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:44
10.109 +1,04%
Francoforte 14:44
24.946 +0,31%

Francoforte: risultato positivo per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Evotec
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Evotec, in guadagno del 2,58% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,97%, rispetto a +3,09% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Evotec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,703 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,573. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,833.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```