Vola a Francoforte Evotec

(Teleborsa) - Brilla Evotec
, che passa di mano con un aumento del 5,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Evotec
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,883. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,495.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)