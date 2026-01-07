Milano 13:40
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:40
10.056 -0,66%
Francoforte 13:40
25.021 +0,52%

Vola a Francoforte Evotec

(Teleborsa) - Brilla Evotec, che passa di mano con un aumento del 5,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Evotec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Evotec rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Evotec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,189 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,883. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,495.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
