Milano 11:40
45.083 +0,31%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:40
9.973 +0,42%
Francoforte 11:40
24.504 +0,05%

Francoforte: scambi in positivo per Evotec

(Teleborsa) - Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evotec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Evotec rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,616 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,512. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
