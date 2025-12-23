Milano
15:36
44.640
+0,10%
Nasdaq
15:36
25.489
+0,11%
Dow Jones
15:36
48.274
-0,18%
Londra
15:36
9.874
+0,09%
Francoforte
15:36
24.329
+0,18%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
Migliori e peggiori
,
In breve
23 dicembre 2025 - 09.50
Avanza
Evotec
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
Condividi
Leggi anche
Pesante sul mercato di Francoforte Evotec
Francoforte: acquisti a mani basse su Evotec
Francoforte: giornata depressa per Evotec
Francoforte: prevalgono le vendite su Evotec
Titoli e Indici
Evotec
+2,87%
Altre notizie
Francoforte: calo per Evotec
Francoforte: balza in avanti Evotec
Francoforte: accelera Evotec
Francoforte: brillante l'andamento di Gerresheimer
Francoforte: in forte denaro Gerresheimer
Francoforte: brillante l'andamento di Hensoldt
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto