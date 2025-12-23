Milano 15:36
44.640 +0,10%
Nasdaq 15:36
25.489 +0,11%
Dow Jones 15:36
48.274 -0,18%
Londra 15:36
9.874 +0,09%
Francoforte 15:36
24.329 +0,18%

Francoforte: brillante l'andamento di Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
Avanza Evotec, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
Condividi
```