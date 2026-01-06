Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma
, in flessione del 3,07% sui valori precedenti.
L'andamento di Puma
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Puma
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,24 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)