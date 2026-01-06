Milano 14:45
45.989 +0,31%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:45
10.110 +1,05%
Francoforte 14:45
24.944 +0,30%

Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma, in flessione del 3,07% sui valori precedenti.

L'andamento di Puma nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,24 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
