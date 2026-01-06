Milano 14:45
45.989 +0,31%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:45
10.110 +1,05%
Francoforte 14:45
24.944 +0,30%

Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Rosso per Renk, che sta segnando un calo del 2,12%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Renk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 60,3 Euro e primo supporto individuato a 57,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 62,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
