Francoforte: si concentrano le vendite su Renk

(Teleborsa) - Rosso per Renk
, che sta segnando un calo del 2,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renk
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Renk
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 60,3 Euro e primo supporto individuato a 57,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 62,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)