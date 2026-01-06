In evidenza Lam Research sul listino di New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che mostra una salita bruciante del 7,31% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lam Research
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Lam Research
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 213,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 200,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 227,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)