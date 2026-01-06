Milano 14:46
46.006 +0,35%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:46
10.110 +1,05%
Francoforte 14:46
24.947 +0,32%

Londra: andamento rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prudential evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Prudential rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Prudential mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,12 sterline. Rischio di discesa fino a 11,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
