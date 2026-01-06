Londra: andamento sostenuto per United Utilities

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua
, con una variazione percentuale dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Utilities
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso United Utilities
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di United Utilities
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,33 sterline e primo supporto individuato a 12,04. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,62.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)