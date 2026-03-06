Milano 12:55
44.148 -1,03%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:55
10.357 -0,55%
Francoforte 12:55
23.598 -0,91%

Londra: andamento sostenuto per Rightmove

Scambia in profit il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che lievita del 2,97%.
