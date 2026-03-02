Milano 17:21
46.267 -2,00%
Nasdaq 17:21
24.892 -0,27%
Dow Jones 17:21
48.824 -0,32%
Londra 17:21
10.784 -1,16%
Francoforte 17:20
24.669 -2,43%

Londra: andamento sostenuto per Endeavour Mining

Avanza l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
