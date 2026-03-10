Milano 17:35
45.202 +2,67%
Nasdaq 20:21
25.004 +0,15%
Dow Jones 20:21
47.827 +0,18%
Londra 17:35
10.412 +1,59%
Francoforte 17:35
23.969 +2,39%

Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Utilities
Giornata brillante per l'indice Utilities dell'Area Euro, che avanza a 561,91 punti.
Condividi
```