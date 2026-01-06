Milano 14:48
45.993 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:48
10.110 +1,05%
Francoforte 14:48
24.945 +0,31%

Londra: calo per Auto Trader Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Auto Trader Group
Ribasso per la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che presenta una flessione del 2,19%.
Condividi
```