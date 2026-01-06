Milano
Martedì 6 Gennaio 2026, ore 15.04
Londra: calo per Auto Trader Group
Migliori e peggiori
,
In breve
06 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso per la
piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, che presenta una flessione del 2,19%.
