Londra: positiva la giornata per Babcock International Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,71%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di breve periodo di Babcock International Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,16 sterline. Rischio di discesa fino a 13,59 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,73.

