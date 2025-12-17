Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:04
24.812 -1,28%
Dow Jones 19:04
48.038 -0,16%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,92%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.774,32 punti

In breve, Finanza
Londra lievita dello 0,92% e archivia la seduta a 9.774,32 punti.
