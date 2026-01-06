Madrid: scambi al rialzo per Fluidra

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che produce attrezzature per piscine
, che lievita del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluidra
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fluidra
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)