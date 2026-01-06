Milano 14:50
Madrid: scambi al rialzo per Fluidra
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che produce attrezzature per piscine, che lievita del 2,23%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fluidra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fluidra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
