Milano 16:37
46.878 +0,87%
Nasdaq 16:37
24.809 -0,81%
Dow Jones 16:37
48.978 -1,31%
Londra 16:37
10.690 +0,03%
Francoforte 16:37
25.056 -0,81%

Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander

Rialzo marcato per la banca spagnola, che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.
