Fluidra, quotazioni in calo a Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che produce attrezzature per piscine, che esibisce una perdita secca del 5,98% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Fluidra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,29 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,07. Il peggioramento di Fluidra è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21,91.

