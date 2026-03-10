Madrid: andamento sostenuto per Fluidra

società che produce attrezzature per piscine

Ibex 35

Fluidra

indice azionario della Borsa di Madrid

Fluidra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,17%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,52.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)