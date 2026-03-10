Madrid: andamento sostenuto per Fluidra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che produce attrezzature per piscine
, che avanza bene del 3,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Fluidra
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Fluidra
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,04. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,52.
