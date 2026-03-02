Milano 17:25
46.283 -1,96%
Nasdaq 17:25
24.886 -0,30%
Dow Jones 17:25
48.816 -0,33%
Londra 17:25
10.783 -1,17%
Francoforte 17:24
24.672 -2,42%

Madrid: in calo Fluidra

(Teleborsa) - Rosso per la società che produce attrezzature per piscine, che sta segnando un calo del 2,56%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Fluidra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Fluidra mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
