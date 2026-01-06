Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: exploit di Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la principale compagnia di navigazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,95%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Norwegian Cruise Line Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,76%, rispetto a +0,21% dell'indice del basket statunitense).


Il grafico a breve di Norwegian Cruise Line Holdings mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,71 USD e supporto stimato a quota 23,12. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 26,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
