New York: exploit di Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,95%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,76%, rispetto a +0,21% dell').Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,71 USD e supporto stimato a quota 23,12. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 26,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)