New York: exploit di Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Protagonista la principale compagnia di navigazione
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,95%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Norwegian Cruise Line Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,76%, rispetto a +0,21% dell'indice del basket statunitense
).
Il grafico a breve di Norwegian Cruise Line Holdings
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 24,71 USD e supporto stimato a quota 23,12. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 26,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)