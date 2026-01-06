Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

New York: in rally Seagate Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano con un aumento dell'11,91%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 340,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 292,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 388,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
