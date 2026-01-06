New York: in rally Seagate Technology

(Teleborsa) - Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano con un aumento dell'11,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 340,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 292,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 388,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)