New York: performance negativa per Tesla Motors

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che tratta con una perdita del 2,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Tesla Motors moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 445,2 USD e supporto a 434,5. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 455,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
