New York: performance negativa per Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

Nasdaq 100

Tesla Motors

indice dei titoli tecnologici USA

Tesla Motors

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita del 2,95%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 445,2 USD e supporto a 434,5. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 455,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)