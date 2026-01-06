New York: performance negativa per Tesla Motors

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive
, che tratta con una perdita del 2,95%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Tesla Motors
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 445,2 USD e supporto a 434,5. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 455,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)