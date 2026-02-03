Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:05
25.191 -2,13%
Dow Jones 21:05
49.038 -0,75%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Cognizant Technology Solutions
Retrocede molto la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,45%.
