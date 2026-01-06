New York: scambi in positivo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Avanza il produttore di vernici e rivestimenti
, che guadagna bene, con una variazione del 2,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,36%, rispetto a +2,04% dell'indice americano
).
Lo status tecnico di Sherwin Williams
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 343,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 332,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 354,7.
