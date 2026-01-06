New York: si muove a passi da gigante Analog Devices

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella produzione di semiconduttori
, che mostra una salita bruciante del 5,89% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Analog Devices
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di microchip
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 298,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 284,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 312,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)