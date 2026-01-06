New York: The Williams Companies scende verso 57,93 USD

azienda attiva nella costruzione di infrastrutture per il settore energetico

(Teleborsa) - Pressione sull', che perde terreno, mostrando una discesa del 3,83%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,26 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)