Texas Instruments, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla la compagnia chip statunitense
, che passa di mano con un aumento del 5,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Texas Instruments
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech americana
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Texas Instruments
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 189,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 181,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 196,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)