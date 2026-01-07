Milano 13:17
45.666 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:17
10.059 -0,63%
Francoforte 13:17
25.040 +0,60%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 6/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,00%.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60.548, mentre il supporto più immediato si intravede a 59.155. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61.942.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
