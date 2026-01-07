Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,00%.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60.548, mentre il supporto più immediato si intravede a 59.155. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61.942.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)