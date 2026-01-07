Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.349,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.267,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.430,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)