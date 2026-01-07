Milano 13:18
45.660 -0,20%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:18
10.059 -0,63%
Francoforte 13:18
25.039 +0,59%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,56%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.349,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.267,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13.430,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```