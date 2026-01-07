Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,11%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 17.628,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,11%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,11%, a quota 17.628,5 in apertura.
Condividi
```