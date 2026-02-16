Milano 17:20
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:20
10.469 +0,22%
Francoforte 17:20
24.797 -0,47%

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,13%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,13%, dopo aver aperto a 45.487,99 punti.
