Milano
9:26
46.696
-0,23%
Nasdaq
10-feb
25.128
0,00%
Dow Jones
10-feb
50.188
+0,10%
Londra
9:26
10.376
+0,21%
Francoforte
9:26
24.890
-0,39%
Mercoledì 11 Febbraio 2026, ore 09.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,19%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,19%
Ibex 35 avvia la seduta a 18.157 Euro
In breve
,
Finanza
11 febbraio 2026 - 09.18
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,19%, dopo aver aperto a 18.157 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,46%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,42%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,41%
Argomenti trattati
Borsa
(1453)
·
Madrid
(86)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,25%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,25%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,26%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,28%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,40%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,30%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,26%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto