Milano 9:26
46.696 -0,23%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:26
10.376 +0,21%
24.890 -0,39%

Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,19%

Ibex 35 avvia la seduta a 18.157 Euro

Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,19%, dopo aver aperto a 18.157 Euro.
