Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 17:58
25.314 +0,95%
Dow Jones 17:58
50.138 +0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,56%

Il DAX avvia la seduta a 24.860,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,56%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,56%, dopo aver aperto a 24.860,67 punti.
Condividi
```