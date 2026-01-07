Francoforte: performance negativa per TUI

TUI

TUI

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,33%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,19 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,892. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)