Milano 13:36
46.677 +0,36%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:36
10.481 +0,08%
Francoforte 13:36
25.186 +1,33%

Francoforte: si concentrano le vendite su HeidelbergCement
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia del cemento tedesca, che sta segnando un calo del 3,75%.

Lo scenario su base settimanale di HeidelbergCement rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario del big cementiero tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 201,4 Euro. Prima resistenza a 213,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 197,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
