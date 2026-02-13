Milano 14:15
Francoforte: in calo HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di HeidelbergCement rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario del big cementiero tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 182,5 Euro. Prima resistenza a 192,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 179.

