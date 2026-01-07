Milano 13:23
45.653 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:23
10.060 -0,62%
Francoforte 13:23
25.047 +0,62%

Francoforte: risultato positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 3,27%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ThyssenKrupp rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,03 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,75. L'equilibrata forza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
