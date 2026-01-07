Milano 13:24
Francoforte: rosso per Puma

Francoforte: rosso per Puma
(Teleborsa) - Sottotono Puma, che passa di mano con un calo del 2,51%.

La tendenza ad una settimana di Puma è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Puma, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,05 Euro. Primo supporto visto a 21,55. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,37.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
