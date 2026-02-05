Milano 13:26
Londra: calo per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Pressione su la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali, che tratta con una perdita del 3,61%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LondonMetric Property, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,006 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,923. L'equilibrata forza rialzista di LondonMetric Property è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,089.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
