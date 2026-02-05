Londra: calo per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Pressione su la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali
, che tratta con una perdita del 3,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LondonMetric Property
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,006 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,923. L'equilibrata forza rialzista di LondonMetric Property
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,089.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)